آرسنال يجد بديلاً لأوزيل في الإنتقالات الشتوية

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن نادي آرسنال الإنجليزي يبحث عن بديل لنجمه الألماني مسعود أوزيل، الذي يتوقع رحيله في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن المدير الفني لآرسنال، الفرنسي آرسين فينغر، سيعود للتفاوض مع ليستر من أجل التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز (26 عاماً).

وكان آرسنال أبدى رغبة في التعاقد مع النجم الجزائري في الانتقالات الصيفية الماضية، لكن ليستر رفض بيعه بأقل من 35 مليون إسترليني، ما دفع فينغر لصرف النظر عن الصفقة.

وقاد محرز ناديه ليستر لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي في الموسم قبل الماضي، في مفاجأة تاريخية، وحصد بعدها جائزة أفضل لاعب في البطولة.