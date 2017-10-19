آرسنال يخطط للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

أفادت تقارير بريطانية اليوم الخميس، أن نادي آرسنال تقدم بعرض لضم مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، مبدياً رغبته في انتقال اللاعب إلى ملعب الإمارات في يناير المقبل.

وقالت “دايلي ميل” إن بنزيما فتح الباب أمام رحيله عن ريال مدريد، مشيرة إلى أن رئيس النادي “الملكي” فلورينتينو بيريز مستعد للتفاوض على بيع اللاعب الفرنسي.

وبات فريق المدرب الفرنسي آرسين فينغر بحاجة إلى مهاجم قادر على حسم الفرص و إحراز العديد من الأهداف، في ظل تراجع مستوى أوليفيه جيرو، الذي أحرز هدفاً واحداً فقط مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 8 جولات، فيما يتصدر داني ويلبيك قائمة هدافي “الغانرز” في المسابقة بـ3 أهداف فقط.