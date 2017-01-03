آرسنال يخطف تعادل مثير أمام بورنموث

حول آرسنال تأخره بثلاثة أهداف نظيفة أمام مضيفه بورنموث إلى تعادل 3-3 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف بورنموث تشارلي دانيلز في الدقيقة 16 وكاليوم ويلسون من ركلة جزاء في الدقيقة 21 وريان فريزر في الدقيقة 58، فيما سجل أهداف آرسنال أليكسيس سانشيز في الدقيقة 70 ولوكاس بيريز في الدقيقة 75 وأوليفيه جيرو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأنهى بورنموث المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيمون فرانسيس في الدقيقة 82.

ورفع بورنموث رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع، كما رفع آرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع.

يشار إلى أن هذا التعادل هو الخامس لآرسنال هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في ثلاث، فيما يعد هذا التعادل هو الرابع لبورنموث هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في تسع.