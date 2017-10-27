آرسنال يراجع بنود عقد آرسين فينغر

أكد المدير الفني لفريق آرسنال، الفرنسي آرسين فينغر، الذي يتولى تدريب “المدفعجية” منذ 21 عاماً، أن النادي الإنجليزي سيراجع بنود عقده نهاية الموسم الجاري.

وفي مايو الماضي، وقع فينغر الذي حقق أكبر عدد من الألقاب في تاريخ آرسنال، لكنه بات محل انتقادات من جانب مشجعيه خلال السنوات الأخيرة، عقداً مع النادي الإنجليزي لموسمين جديدين حتى يونيو 2019.

وقال المدرب الفرنسي عقب انتهاء الاجتماع السنوي للنادي: “أود أن أعرف رأي الإدارة في أدائي، بعد ذلك سنقرر ماذا سنفعل، رغبتي دائماً هي احترام العقود”.

وأنهى “المدفعجية” الموسم الفائت من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المركز الخامس مبتعداً بفارق 18 نقطة عن تشيلسي بطل البريميير ليغ، وخارج المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ وصول فينغر للإدارة الفنية للنادي عام 1996.

وأكد مدرب الفريق الإنجليزي: “تعطشي والتزامي أقوى من أي وقت مضى، في أحيان كثيرة أحاسب نفسي وأقوم بذلك نهاية كل موسم”، مبرزاً أنه سيظل “يحب” الآرسنال دائماً.

وتابع: “مهما حدث في المستقبل، المؤكد هو أنني سأظل أحب هذا النادي وسأبقى دائماً واحداً من مشجعيه”.

ويحتل فريق شمال لندن حالياً المركز الخامس في البريميير ليغ برصيد 16 نقطة، بفارق 9 خلف مانشستر سيتي المتصدر، عقب 9 جولات من بداية المسابقة.