آرسنال يفشل في إقناع أوزيل بالبقاء

أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن مسؤولي نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم أخفقوا في إقناع اللاعب الألماني مسعود أوزيل بشروط عقده الجديد، وبدأوا على إثر ذلك في البحث عن ناد أخر لشرائه في خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان نادي مانشستر سيتي أعرب عن رغبته في الحصول على خدمات نجم آرسنال أليكسيس سانشيز، إذ يتطلع المدير الفني للفريق، الإسباني بيب غوارديولا، إلى استكمال خطه الهجومي بالتعاقد مع لاعب منتخب تشيلي.

ولكن الأمر بالنسبة لأوزيل يختلف بعض الشيء، فقد تراجعت الكثير من الأندية عن فكرة التعاقد مع اللاعب الألماني بسبب مطالبه المالية المبالغ فيها، على رأسها انتر ميلان الإيطالي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن صانع الألعاب الألماني (29 عاماً) يرغب في الحصول على راتب يقدر بـ330 ألف جنية إسترليني أسبوعياً، وهو ما قد يضر كثيراً بهيكل الأجور داخل آرسنال.