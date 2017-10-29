آل الشيخ: أقول لـ أوسكوبار راعي النحشة بأن السعودية خط أحمر

وجه رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ الدعوة ليوسف السركال لزيارة المملكة وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم مازلنا في بداية المشوار مع أقزام آسيا و لا ننتظر خيرا مِن من ليس له خير في بلده أو رياضة بلده، والسعودية خط أحمر، وستظلون أقزام أمام رياضة المملكة و لا أحد يُزايد على محبتنا للشيخ صباح أمير الكويت وشعب الكويت، ونحن نتكلم عن شأن رياضي، وسنكشف الحقائق في يوم ما.

وأضاف : أنا أخبرهم وبوضوح وخصوصاً لـ أوسكوبار راعي النحشة نحن في بداية المشوار وأنت منبوذ في بلدك نحن نتكلم عن شأن رياضي ضعيف آسيا المقاد و أوسكوبار راعي النحشة هم المقصود ولا تخرجون الموضوع عن سياقه وأقول لـ أوسكوبار راعي النحشة بأن السعودية خط أحمر.