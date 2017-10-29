آل الشيخ: أقول لـ أوسكوبار راعي النحشة بأن السعودية خط أحمر

آل الشيخ: أقول لـ أوسكوبار راعي النحشة بأن السعودية خط أحمر
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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وجه رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ الدعوة ليوسف السركال لزيارة المملكة وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم مازلنا في بداية المشوار مع أقزام آسيا و لا ننتظر خيرا مِن من ليس له خير في بلده أو رياضة بلده، والسعودية خط أحمر، وستظلون أقزام أمام رياضة المملكة و لا أحد يُزايد على محبتنا للشيخ صباح أمير الكويت وشعب الكويت، ونحن نتكلم عن شأن رياضي، وسنكشف الحقائق في يوم ما.

وأضاف : أنا أخبرهم وبوضوح وخصوصاً لـ أوسكوبار راعي النحشة نحن في بداية المشوار وأنت منبوذ في بلدك نحن نتكلم عن شأن رياضي ضعيف آسيا المقاد و أوسكوبار راعي النحشة هم المقصود ولا تخرجون الموضوع عن سياقه وأقول لـ أوسكوبار راعي النحشة بأن السعودية خط أحمر.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، اهم الاخبار

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