آل الشيخ يناقش مع مالك مانشستر إنشاء أكاديميات في المملكة

التقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض اليوم، مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي افرام قلازر والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت استعراض أوجه التعاون والبرامج التي يمكن تنفيذها تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للرياضة ونادي مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن ، التي تضمنت إنشاء عدد من الأكاديميات في المملكة لرعاية المواهب وتطويرها وفقاً لأحدث مفاهيم الاحتراف والأسس العلمية لإعداد جيل من اللاعبين القادرين على الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية والعالمية .