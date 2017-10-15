آل الشيخ يوجه الدعوة للمنتخب المصري لزيارة المملكة

وجهت الهيئة العامة للرياضة ، دعوة إلى المنتخب المصري لكرة القدم لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة، تقديراً لوصوله إلى نهائيات كأس العالم.

وذكرت الهيئة في تغريدة على تويتر: “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، وجه الدعوة للمنتخب المصري الشقيق لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة”.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعد غياب دام 28 عاماً، إثر فوزه على الكونغو بنتيجة 2-1 في المباراة الحاسمة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، على إستاد برج العرب في الإسكندرية.