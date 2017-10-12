آمال برشلونة بالفوز على أتلتيكو مدريد معلقة بميسي

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

يخرج برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لملاقاة أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو للمرة الأولى، بعد غد السبت، في الجولة 8 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتطلع برشلونة لتحقيق فوزه الثامن على التوالي لتعزيز موقعه في الصدارة.

وسجل ميسي “هاتريك”، ليقود المنتخب الأرجنتيني للعبور إلى مونديال روسيا، عبر الفوز على الإكوادور 3-1، ويعول النادي الكاتالوني على هدافه في سبيل تحقيق الفوز وتعزيز موقعه في الصدارة.

وكان لأتلتيكو مدريد نصيب الأسد من الأهداف التي سجلها ميسي بواقع 27 هدفاً في 34 مباراة في الدوري الإسباني، ليكون ثاني أكثر الاندية تلقيا للأهداف من جانب ميسي بعد إشبيلية.

ولكن مدافع أتليكو خوانفران، يعتقد أن فريقه عليه أن يعمل بشكل أكثر جدية لإيقاف خطورة ليس ميسي وحده، ولكن زملاءه في برشلونة أيضاً.

وقال خوانفران: “برشلونة لديه فريق رائع ولاعبين رائعين، ميسي يصنع الفارق، إنييستا استعاد مستواه مجدداً، بوسكيتس، وجوردي ألبا رائعين”.

وأضاف: “من أجل تحقيق الفوز علينا بذل قصارى جهدنا ونخرج كل إمكانياتنا، المفتاح بالنسبة لنا هو عدم إشعارهم بالراحة”.

وأشار: “برشلونة ليس ميسي فقط، ينبغي أن نكون في القمة في مواجهة كل الفرق”.

ويصارع إنييستا الزمن من أجل اللحاق بالمباراة، نظرا لإصابته في أربطة الساق، فيما يفتقد برشلونة جهود رافينيا، وعثمان ديمبلي.

وقال إنييستا: “خلال اليومين المقبلين سنرى ما سيحدث، واثق من التعافي والمشاركة مع الفريق”.

ويخوض أتلتيكو المباراة بصفوف مكتملة باستثناء سيمي فرساليكو الذي يعاني من مشكلة عضلية.