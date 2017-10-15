آيندهوفن يكتسح فينلو ويعزز صدارته للدوري الهولندي

عزز فريق آيندهوفن موقعه في صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، بعدما اكتسح مضيفه فينلو 5-2، اليوم الأحد، في الجولة 8 من المسابقة.

وعلى ملعب دي كويل، تقدم يورغن لوكاديا بهدف لإيندهوفن في الدقيقة 23، ولكن فينلو رد بهدفين حملا توقيع كلينت ليمنز من ضربة جزاء، وتورينو هانت في الدقيقتين 40 و48.

وجاء الرد قاسياً من جانب إيندهوفن، حيث سجل الفريق 4 أهداف متتالية، إذ تكفل جاستون بيريرو لوبيز بتسجيل الهدفين الثاني والخامس، في الدقيقتين 58 و85، وسجل دانييل شفاب وماورو جونيور الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 67 و72.

ورفع إيندهوفن رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أياكس أمستردام.