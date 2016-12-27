أتلتيكو مدريد يؤكد إستمرار سيميوني لـ 2018

أكد العضو المنتدب لأتلتيكو مدريد الإسباني، ميجل أنخل مارين، اليوم الثلاثاء، استمرارية الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرباً للفريق حتى 2018، معرباً عن أمله في أن يبقى لسنوات أطول.

وقال مارين في تصريحات تليفزيونية: “أعتقد أنه سيستمر.. هذا الموسم والمقبل أيضاً بكل تأكيد.. أتمنى أن يبقى لسنوات طويلة.. هو معنا منذ خمس سنوات والعقل يقول أن يبقى معنا لسنوات أخرى.. نحن مسرورون للغاية بوجوده”.

وتابع المسؤول: “تواجده معنا خلال تلك الفترة بالنسبة له ولنا كان أمراً طيباً للغاية بالنسبة لتاريخ النادي.. نحن نتطور والتصرف الذكي سيعني استمرارنا معاً لسنوات أكثر”.

وأكمل مارين: “الفكرة الرئيسية تتعلق باستمرار تطورنا معه والاستمتاع بالمناخ الذي تمكن من خلقه مع اللاعبين”.

يشار إلى أن عقد سيميوني ينتهي مع الأتلتي في 30 يونيو (حزيران) 2018، وذلك بعدما اتفق الطرفان على خفض مدته عامين بعد تجديد التعاقد.

وتحدث العضو المنتدب عن ملعب الفريق الجديد (واندا متروبوليتانو)، وأكد أنه سيكون قائماً مع بداية موسم 2017-2018 كما كان مقرراً.