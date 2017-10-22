أتلتيكو مدريد يستعيد توازنه ويهزم سيلتا فيغو

عاد أتلتيكو مدريد لتذوق طعم الانتصارات في الليغا بعدما حقق فوزاً صعباً خارج الديار على حساب مضيفه سيلتا فيغو بهدف نظيف اليوم الأحد، على ملعب “بالايدوس” ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

يدين “الروخيبلانكوس” بالفضل في هذا الانتصار الصعب لمهاجمه الفرنسي كيفين جاميرو صاحب الهدف في الدقيقة 28 بعد متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء بقدمه داخل الشباك، ليفتتح بذلك باكورة أهدافه مع “الأتلتي” هذا الموسم.

واستعاد رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني نغمة الانتصارات مجدداً بعد سلسلة من النتائج السلبية في دوري الأبطال والليغا، تعادل وخسارة في التشامبيونز وتعادلين في الليغا.

وبات رصيد “الأتلتي” 19 نقطة ليرتقي مؤقتاً للمركز الثالث، في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد (17 نقطة) أمام إيبار الليلة على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

في المقابل، واصل الفريق الجاليثي فشله في تحقيق أي انتصار أمام جماهيره للمباراة الثالثة على التوالي، تعادلين وخسارة، ويتذوق خسارته الرابعة هذا الموسم ليظل رصيده عند 11 نقطة في منتصف الترتيب (المركز العاشر) لحين انتهاء جميع مباريات الجولة.