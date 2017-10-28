أتلتيكو مدريد يسقط في فخ تعادل فياريال

فشل أتلتيكو مدريد في تضييق الخناق على المتصدر برشلونة، بعد أن سقط في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه فياريال، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو بهدف سجله آنخل كوريا في الدقيقة 61، وتعادل كارلوس باكا لفياريال في الدقيقة 81.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، كما رفع فياريال رصيده إلى 17 نقطة في المركز 5.

وحافظ أتلتيكو على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلها، فيما يعد هذا التعادل هو الثاني لفياريال هذا الموسم، مقابل الفوز في 5 مباريات والخسارة في 3.