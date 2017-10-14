أتلتيكو مدريد يعطل قطار برشلونة

حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء القمة الذي جمع أتلتيكو مدريد مع ضيفه برشلونة على ملعب واندا ميتروبوليتانو اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ساؤول نيغويز النتيجة لأتلتيكو مبكراً، بعد أن أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 21 سكنت شباك الحارس الألماني تير شتيغن، قبل أن يعادل النجم الأوروغوياني لويس سواريز النتيحة لبرشلونة في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة، بفارق نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، فيما رفع أتلتيكو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع.