أدوريز يواصل صناعة التاريخ مع أتلتيك بلباو

يخوض المهاجم الدولي الإسباني المخضرم، أريتز أدوريز، مباراته رقم 300 مع ناديه أثلتيك بلباو، خلال المواجهة المرتقبة أمام ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليغا.

وتعتبر المباراة المرتقبة، التي تقام بعد غد الأحد، في إستاد سان ماميس، رقم 232 للاعب المخضرم مع الفريق الباسكي في الليغا فقط.

وخاض أدوريز، الذي سيكمل الشهر القادم عامه الـ36، في كأس الملك 33 مباراة ومثلها في المنافسات الأوروبية (7 في التشامبيونز ليغ و26 في الدوري الأوروبي)، إضافة لإثنتين في كأس السوبر الإسباني.

وسجل المهاجم الدولي إجمالي 134 هدفاً في جميع هذه المباريات، وأصبح تاسع أفضل هداف في تاريخ بلباو.

وسجل أدوريز 111 هدفاً في آخر 211 لقاء خاضه مع النادي الباسكي منذ 2012.