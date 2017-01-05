أسامواه جيان يحمل طموح غانا في أمم أفريقيا

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

استدعى المدير الفني لمنتخب غانا أفرام غرانت، الحارس فاتو داوودا في اللحظة الأخيرة للانضمام إلى القائمة النهائية للفريق الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالغابون.

وقرر غرانت ضم داوودا حارس إنيبما النيجيري إلى القائمة النهائية التي تضم 23 لاعباً ليحل محل آدم لارسن كواراسي المصاب.

كما انضم برنارد تيكبيتي مهاجم شالكه الألماني وإبينزير أوفوري لاعب وسط أيك السويدي لقائمة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الغابون في الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل.

وخرج عبد المجيد وارث مهاجم لوريان الفرنسي ورافائيل دوامينا هداف لوستيناو النمساوي من القائمة التي تم إعلانها اليوم الخميس.

ويخوض منتخب “النجوم السوداء” مباراتين وديتين قبل السفر إلى الغابون في 13 من الشهر الجاري.

ويحمل مهاجم أهلي دبي الإماراتي أسامواه جيان شارة قيادة منتخب غانا في البطولة فيما سيكون نائبه أندري أيو.

وتلعب غانا ضمن المجموعة الرابعة بجانب مصر وأوغندا ومالي.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: رزاق برايماه (قرطبة الإسباني) وفاتو داودا (إنيمبا النيجيري) وريتشارد أوفوري (أول ستارز).

وفي الدفاع: هاريسون أفول (كولومبوس كرو الأمريكي) وجوناثان منساه (كولومبوس كرو الأمريكي) وجون بوي (سيفاسبور التركي) وأندي يادوم (بارنسلي الإنجليزي) وبابا رحمن (شالكه الألماني) وفرانك أتشيمبونغ (أندرلخت البلجيكي) ودانييل أمارتي (ليستر سيتي الإنجليزي) إدوين جيماه (أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي).

وفي خط الوسط: إيمانويل بادو (أودينيزي الإيطالي) وأفرييه أكواه (تورينو الإيطالي) وكريستيان أتسو (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي) وصامويل تيتيه (ليفيرينغ النمساوي) وإبينزير أوفوري (أيك السويدي) ومبارك واكاسو (باناثانايكوس اليوناني) وتوماس بارتي (أتليتكو مدريد الإسباني).

وفي الهجوم: إبنيزير أسيوفاه (سيون السويسري) وأندري أيو (وست هام يونايتد) وجوردان أيو (أستون فيلا) وأسامواه جيان (أهلي دبي) وبرنارد تكبيتي (شالكه الألماني).