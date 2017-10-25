أستراليا تعلن قائمتها الأولية لمواجهة هندوراس في الملحق

سيحصل قائد أستراليا، مايل جيدنياك على فرصة للوصول لكامل لياقته قبل أن تلتقي بلاده مع هندوراس، في ملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم نوفمبر المقبل، بعد انضمامه لتشكيلة من 30 لاعباً اليوم الأربعاء.

وابتلي لاعب الوسط (33 عاماً) بإصابة في عضلات أعلى الفخذ لعدة أشهر ونادراً ما شارك مع ناديه الإنجليزي أستون فيلا أو بلاده منذ أبريل، وغاب عن مواجهتي الذهاب والإياب ضد سوريا في ملحق التصفيات الآسيوية.

وقال مدرب أستراليا، أنجي بوستيكوغلو، في بيان اليوم الأربعاء: “هناك أسبوعان قبل أن تتجمع التشكيلة لذلك سنتابع لياقة كل لاعب حتى نتأكد أن التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعباً ستكون جاهزة للمباراتين الصعبتين”.

وسيقلص بوستيكوغلو تشكيلته إلى 23 لاعباً الأسبوع المقبل، من أجل مواجهتي الذهاب والإياب، إذ يقام اللقاء الأول في هندوراس 10 نوفمبر، والثاني في سيدني 15 من نفس الشهر، على أن يتأهل الفائز في النتيجة الإجمالية إلى نهائيات روسيا 2018.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: مارك بريجيتي (بريدا الهولندي) مات رايان (برايتون الإنجليزي) ميتش لانجيراك (ليفانتي الإسباني) داني فوكوفيتش (جنك البلجيكي).

مدافعون: عزيز بيهيش (بورصة سبور التركي) ميلوش ديجينك (يوكوهاما مارينوس الياباني) أليكس جيرسباك (روزنبورغ النرويجي) كريغ غودوين (سبارتا روتردام الهولندي) ماثيو جورمان (سوون الكوري الجنوبي) رايان مكغوان (الشارقة الإماراتي) جوش ريسدون (وسترن سيدني واندرارز) ترينت سينسبيري (سونينغ الصيني) بيلي رايت (بريستول سيتي الإنجليزي).

لاعبو الوسط: مصطفى أميني (إيه.جي.إف الدنمركي) جاكسون إيرفين (هال سيتي الإنجليزي) مايل جيدنياك (أستون فيلا الإنجليزي) جيمس غيغو (شتورم غراتس النمساوي) ماسيمو لونغو (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) مارك ميليغان (ملبورن فيكتوري) آرون موي (هدرسفيلد تاون الإنجليزي) توم روجيتش (سيلتيك الإسكتلندي) جيمس ترويسي (ملبورن فيكتوري).

مهاجمون: تيم كاهيل (ملبورن سيتي) أيدين روستيتش (خرونينغن الهولندي) تومي يوريتش (لوسيرن السويسري) روبي كروز (بوخوم الألماني) ماثيو ليكي (هيرتا برلين الألماني) أوير مابيل (باكوش دي فيريرا البرتغالي) جيمي ماكلارين (دارمشتاد الألماني) نيكيتا روكافيتسيا (مكابي حيفا الإسرائيلي).