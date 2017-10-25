أسطورة آرسنال ينصح والكوت بالرحيل !

قال هداف آرسنال السابق إيان رايت، إن ثيو والكوت يجب أن يترك الفريق من أجل مصلحته، بعدما خرج من التشكيلة الأساسية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك والكوت، الذي كان يعد سابقاً من أبرز المواهب الهجومية لآرسنال، في 3 مباريات فقط كبديل في الدوري هذا الموسم.

وسجل والكوت، الذي هز الشباك فقط في مسابقتي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، 3 أهداف في 5 مباريات.

وكان والكوت (28 عاماً) من العناصر المهمة في تشكيلة آرسنال عندما انضم من ساوثامبتون منذ 11 عاماً، وأحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات.

لكن دور والكوت، الذي أهدر عدة فرص خلال الفوز 2-1 على نوريتش سيتي في كأس رابطة الأندية أمس الثلاثاء، تراجع كثيراً ويعتقد رايت أنه حان وقت البحث عن فريق آخر لإنعاش مسيرته الكروية.

وقال رايت لشبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية، رداً على سؤال حول ضرورة رحيل والكوت: “أعتقد ذلك من أجل مصلحته هو”.

وأضاف: “لا أعرف ما يمكن أن يفعله الآن مع آرسنال في ظل أنه يلعب فقط في الكأس والدوري الأوروبي”.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في الدوري ويستضيف سوانزي سيتي السبت المقبل.