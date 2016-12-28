أسطورة ريفر بليت الأرجنتيني يعلن اعتزاله اللعب

أعلن مهاجم نادي أبويل نيقوسيا القبرصي وأسطورة ريفير بليت، الأرجنتيني فرناندو كافيناغي، اعتزاله لعب كرة القدم، مشيراً إلى أنه سيخوض مباراة أخيرة مع فريقه السابق قبل أن يبتعد عن الملاعب نهائياً.

وقال كافيناغي أمس الثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني للنادي الأرجنتيني: “سيكون أمراً مشرفاً لعب آخر مباراة في حياتي مع هذا النادي الرائع، داخل هذا الإستاد (مونومنتال)”، مشيراً إلى أن موعد هذا اللقاء لم يتحدد بعد لكنه قد يكون “أواخر مايو” أو “أوائل يونيو” من العام المقبل.

ونشر المهاجم الذي لعب لصالح مايوركا الإسباني (معاراً من جيروندان بوردو الفرنسي عام 2010)، وفياريال عام 2012، خطاب وداع وجه من خلاله الشكر لأسرته ومدربيه وريفر بيلت، بالإضافة إلى مقطع فيديو.

وأضاف: “اليوم هو يوم خاص بالنسبة لي.. أعلن بكل فخر انتهاء مسيرتي الرياضية، وبدلاً من الشعور بالحزن، أود أن استغل هذه الفرصة لأعرب عن امتناني، هناك العديد من الأشخاص يستحقون الشكر”.

وفي التسجيل المصور، ظهر اللاعب وهو يجوب ملعب مونومنتال ومنشآته التي تأهل فيها كلاعب كرة قدم.

يشار إلى أن كافيناغي بدأ مسيرته الكروية مع ريفير بليت عام 2001 وفاز معه بتسع بطولات على 3 مراحل (2001 – 2004) و(2011 – 2012) و(2014 – 2015).