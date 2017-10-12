أغويرو: لهذا السبب ميسي لن يوقع لمانشستر سيتي !

أكد نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، أن تعاقد “السيتيزنس” مع مواطنه نجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، “صعب جداً”، مع تردد شائعات عن اقتراب “البرغوث” من القطب الأزرق لمدينة مانشستر.

ويرفض ميسي تجديد عقده مع برشلونة، والذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، لأسباب مجهولة، ما دفع الصحافة لتوقع رحيله عن قلعة النادي الكاتالوني باتجاه مانشستر سيتي.

وقال أغويرو، في تصريح تلفزيوني: “ميسي يعتبر رمزاً في برشلونة، وخروجه من هناك صعب جداً، حاله كحال كريستيانو رونالدو في ريال مدريد”.

وأضاف: “أتمنى أن ألعب مع ميسي في فريق واحد، لكن أعتقد أن هذا مستحيل في الوقت الراهن”.

وغاب أغويرو، بعد تعرضه لإصابة قوية في الصدر نتيجة حادث سير في هولندا، عن منتخب الأرجنتين في الجولات الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، التي نجح خلالها ميسي في قيادة “التانغو” إلى المونديال بثلاثية (هاتريك) في شباك الإكوادور بالجولة الأخيرة من التصفيات.

وعن الحادث قال: “نستغل الإجازات لزيارة بلدان مجاورة لإنجلترا.. وأنا بدوري ذهبت إلى هولندا تلبية لدعوة المغني الكولومبي مالوما، وهناك تعرضت لحادث سير خطير.. ما كنت لأذهب لو كنت أعلم عن الحادث”.

وأضاف: “أشعر بتحسن كبير وبدأت التدرب على انفراد، وسأعود للتدريبات الخميس، لكن مشاركتي في المباراة المقبلة بيد المدرب”.