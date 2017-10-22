أغويرو يثبت أقدامه في مانشستر سيتي بمعادلة رقم تاريخي

أنهى سيرجيو أغويرو شهراً صعباً بالتسجيل في الفوز 3-0 على بيرنلي ليضع نفسه ضمن سجلات تاريخ مانشستر سيتي، ويثبت لزميله غابرييل جيسوس أنه لا يزال يحتاج إلى الكثير للوصول لعدد أهداف المهاجم الأرجنتيني.

ويعيش جيسوس حالة من التألق هذا الموسم خاصة في الأسابيع الأخيرة، بعد غياب أغويرو بسبب التعرض لكسر في ضلع بصدره خلال حادث سير في أمستردام.

وخلال فترة غياب مهاجم الأرجنتين، سجل جيسوس 3 أهداف وصنع هدفاً، ليؤكد المهاجم البرازيلي (20 عاماً) أن بوسعه قيادة هجوم تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

ومثل هذا الأداء على مدار عدة أشهر، ساعد جيسوس على الوجود ضمن القائمة الثلاثية لأفضل لاعب شاب، التي تضم كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، وهو إنجاز للاعب البرازيلي الذي لم يبدأ اللعب في أوروبا سوى في يناير الماضي.

وشارك أغويرو وجيسوس معاً وتركا بصمة إيجابية في عدة مناسبات هذا الموسم، لكن أغويرو أثبت أن زميله الشاب ليس الوحيد القادر على ترك بصمة، وذلك عندما قاد الهجوم أمام بيرنلي أمس السبت.

وفي ظل وجود ضغط معادلة الرقم القياسي لهداف النادي التاريخي، الصامد على مدار 78 عاماً، نفذ أغويرو ركلة جزاء بنجاح، ليمنح التقدم لهدف لسيتي.

وهذا الهدف 177 لأغويرو، ليعادل رقم إيريك بروك، الذي سجله في الفترة بين 1927 و1939.

وبلغ عدد محاولات أغويرو على المرمى ضعف أي من زملائه، وبدا متعطشاً للانفراد بالرقم القياسي، لكنه لم يحقق ذلك في اليوم ذاته.

وقال غوارديولا للصحافيين: “إنه يملك سجلاً رائعاً، وأتمنى أن يكون الهدف المقبل ليس الأخير بالنسبة له”.

وفي الواقع على منافسي سيتي الشعور بالقلق لأن تألق كل مهاجم يدفع الآخر لتسجيل المزيد من الأهداف بشكل أكثر ثباتاً.

ولا يوجد مؤشر أو دليل على انفراد أحدهما بقيادة الخط الأمامي بمفرده، خاصة مع ارتباطهما بعلاقة قوية. ووجود مثل هذا الثنائي المتفاهم والخطير من شأنه تهديد كل فرق الدوري الإنجليزي.

وخطف جيسوس الأضواء في كل مرة يرتدي فيها قميص سيتي، لكنه ليس البديل الذي توقعه كثيرون للعب بدلاً من أغويرو، لأن الأرجنتيني (29 عاماً) لا يزال أمامه الكثير ليقدمه.