أغويرو يخلد إسمه في تاريخ مانشستر سيتي

واصل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو كتابة التاريخ مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما عادل إنجاز إيريك بروك كأفضل هداف في تاريخ الفريق، وذلك عقب الهدف الذي سجله اليوم السبت أمام بيرنلي، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ).

وسجل أغويرو (29 عاماً)، الذي انضم للسيتي في صيف 2011 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 45 مليون يورو، هدفه رقم 177 بقميص المان سيتي خلال 262 مباراة، في الدقيقة 30 من اللقاء الذي يقام على ملعب الاتحاد من نقطة الجزاء.

وتمكن اللاعب الأرجنتيني بهذا الهدف من معادله رقم المهاجم الإنجليزي الكبير إيريك بروك، الذي دافع عن ألوان مانشستر سيتي خلال الفترة من 1927 وحتى 1940.

ويحتل تومي جونسون المركز الثاني في ترتيب الهدافين، خلال الفترة من 1920 وحتى 1930 بـ166 هدفاً، فيما يأتي كولين بيل ثالثاً (1966-79) بـ153 هدفاً.