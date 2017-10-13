أغويرو يرعب خصوم مانشستر سيتي برسالة على تويتر !

شارك سيرجيو أغويرو في حصة تدريبية كاملة مع فريقه مانشستر سيتي وربما يكون جاهزاً للمشاركة في مباراته غداً السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مواجهة ستوك سيتي.

وكان أغويرو (29 عاماً) تعرض لإصابة بكسر في أحد الضلوع خلال حادث سير في أمستردام قبل أسبوعين، وغاب جراء ذلك عن مباراة فريقه المحلية التي فاز فيها 1-0 على تشيلسي البطل وعن آخر مباراتين لمنتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم قبل عودته للتدريبات الخفيفة في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وإلى جانب صور له ولزملائه في مانشستر سيتي خلال تدريباتهم أمس الخميس، قال أغويرو عبر حسابه على تويتر: “عدت للتدريبات، أنا جاهز”.

وأغويرو هو هداف سيتي هذا الموسم برصيد 6 أهداف أحرزها في 6 مباريات في الدوري.

ويتصدر فريق المدرب بيب غوارديولا الترتيب في الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة بعد أول 7 مباريات من الموسم.