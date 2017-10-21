ألفيس يكشف سر إنتقال نيمار لـ باريس سان جيرمان

أكد مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي داني ألفيس، أنه لم يكن يعلم بانتقال مواطنه نيمار دا سيلفا إلى النادي الباريسي الصيف الماضي، قادماً من برشلونة الإسباني، وهذا عكس ما أشار إليه في تصريح صحافي كان قد أدلى به أخيراً لصحيفة محلية.

وكشف داني ألفيس في تصريحات لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، بأنه كان يعلم برحيل نيمار عن برشلونة في يونيو المقبل، إذ أبلغه نيمار بأنه غير سعيد أثناء معسكر للمنتخب البرازيلي، وأنه يفكر في الرحيل لباريس سان جيرمان، وشجعه داني ألفيس الذي كان وقتها يستعد للرحيل عن اليوفنتوس، وبالتالي يتضح أن داني ألفيس نسي ماقاله بخصوص عدم معرفته برحيل نيمار.

وربما كان ألفيس يريد امتصاص غضب جماهير برشلونة وقتها، خصوصاً وأنه كان دائم الانتقاد لإدارة النادي التي رفضت أن يجدد عقده في صيف 2016، وبالتالي قرر وقتها الرحيل ليوفنتوس.