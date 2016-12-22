ألكاسير: هدفي مع برشلونة يعني الكثير لي !

قال مهاجم برشلونة باكو ألكاسير، إنه سعيد للغاية لتسجيله أول هدف رسمي بقميص “البلاوغرانا” في كأس ملك إسبانيا، أمام هيركوليس في إياب دور الـ32 (7-0)، مشيراً إلى أن هدفه الأساسي هو مساعدة الفريق.

وصرح ألكاسير عقب المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، في كامب نو، والتي سجل فيها الهدف الخامس بالرأس “هذا الهدف يعني الكثير لي، لم أسجل أهدافاً منذ فترة طويلة، كان من المهم مواصلة ما تحقق في الدوحة وتسجيل أول أهدافي” حيث كان قد سجل بنفس الطريقة في المباراة الودية أمام الأهلي السعودي بالعاصمة القطرية.

وأضاف: “عندما تقوم بعمل جيد وبعدها تسجل، فهذا يشعرك بالتحرر من الضغوط”.

ولكنه أكد أن “الأهم هو مساعدة الفريق، بعيداً عن التسجيل اليوم أو غداً”.

وكان ألكاسير (23 عاماً) انضم للبرسا الصيف الماضي قادماً من فالنسيا، ولكنه فشل طوال الأشهر الماضية في تسجيل أي هدف رسمي قبل هدفه أمس في مباراته الـ11 رسمياً، ليجلس على مقاعد البدلاء في معظم المباريات للثلاثي الهجومي اللاتيني، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار.

وكان الدولي الإسباني قد صام عن التهديف منذ 24 أبريل (نيسان) الماضي وتحديداً منذ لقاء فريقه السابق فالنسيا أما خيتافي.