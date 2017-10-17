أليغري: يوفنتوس سيكون في دور الـ16 قبل لقاء برشلونة

أبدى المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليغري، اليوم الثلاثاء، أمله أن يحسم فريقه التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال في مباراتيه المقبلتين مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي قبل مواجهة برشلونة الإسباني.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي قبل مواجهة الفريق البرتغالي غداً الأربعاء، في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري الأبطال: “لدينا فرصة كبيرة في ضمان التأهل لثمن النهائي في المباراتين المقبلتين”.

وصرح المدرب: “لو فزنا بهاتين المباراتين سنتأهل، الأمر مسألة حسابية بسيطة”.

وأشار أليغري إلى أن سبورتنغ لشبونة سيكون مستعداً على الصعيد التكتيكي وأشاد بالعمل الذي يقوم به مدربه جورجي جيسوس.

وصرح المدير الفني لليوفي: “جيسوس صاحب خبرة ويجيد التعامل مع هذه المباريات، لهذا قدموا مستوى طيباً أمام برشلونة (في الجولة الماضية بمرحلة المجموعات)، هو مدرب عظيم”.

وأكمل أليغري: “يتيح فرص تهديفية قليلة لخصمه وللفوز عليه يجب تقديم مباراة كبيرة على الصعيدين الفني والذهني”.

ودافع المدرب عن لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا والذي بعد بداية كبيرة للموسم أهدر ركلتي جزاء في الدوري الإيطالي.

وقال المدير الفني: “قرأت بعد بداية الدوري أنهم قارنوه بليونيل ميسي، والآن بعدما أهدر ركلتي جزاء تغير كل شيء، هذه اللحظة تشكل جزءاً من تطور لاعب استثنائي”.

وأردف أليغري: “هذا الأمر سيساعده في العثور على التوازن، لا يجب أن يبالغ حينما يسجل ثلاثية، ولا أن يحبط حينما يهدر ركلتي جزاء”.

ورداً على سؤال بخصوص إذا كان يفكر في تغيير المسؤول عن تسديد ركلات الجزاء، أشار إلى أن هذا لن يحدث وسيبقى ديبالا مسؤولاً عن المسألة.

وظهر في المؤتمر الصحافي مع المدرب، اللاعب المخضرم جورجو كيليني والذي قال إن “برشلونة سيتأهل كمتصدر للمجموعة غالباً”، ولهذا يجب على فريقه خوض مواجهتي سبورتنغ لشبونة بالصورة المطلوبة.

وأضاف كيليني: “أحياناً نعاني من انخفاض في المستوى لكن غداً سيكون الأمر مختلفاً بصورة تامة، نحن نلعب على كل شيء أمام سبورتنغ لشبونة”.