أنشيلوتي: فيليب لام وروبن جاهزان لمواجهة لايبزغ

أكد المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن لاعبيه الهولندي آريين روبن وفيليب لام أصبحا جاهزين للمشاركة مع الفريق في مباراته المرتقبة، غداً الأربعاء، أمام لايبزغ في الجولة 16 من الدوري الألماني.

وأوضح أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم الثلاثاء، أن “اللاعبين تدربا صباح اليوم الثلاثاء بدون مشاكل، وقد يدخلان في تشكيلة الفريق لمباراة الغد”.

وفي المقابل، تأكد غياب مدافع بايرن جيروم بواتينغ عن صفوف الفريق لنحو 6 أسابيع، بعد الجراحة التي أجراها بسبب إصابة في الكتف.

وقال أنشيلوتي إن المباراة ستكون “مباراة رائعة لكل من يعشق كرة القدم مؤكداً أن فريقه يسعى لحصد النقاط الثلاث للمباراة رغم أن التعادل سيكون كافياً ليظل بايرن في صدارة جدول المسابقة خلال فترة العطلة الشتوية، نظراً لتفوقه في فارق الأهداف رغم تساويه في النقاط مع لايبزغ”.

وكان بايرن حقق الفوز 1-0 في مباراته الماضية على دارمشتاد صاحب المركز الأخير في جدول البوندسليغا، وذلك من خلال الهدف الرائع الذي سجله دوغلاس كوستا.

ومع المسيرة الرائعة التي قدمها لايبزغ في المسابقة هذا الموسم وتعرضه لهزيمة واحدة فقط في 15 مباراة خاضها حتى الآن في موسمه الأول بالبوندسليغا، ينتظر أن تكون مباراة الغد متكافئة لأبعد حد.

وقال أنشيلوتي: “سنشاهد غداً فريقين يلعبان بأسلوبين مختلفين للغاية، سنواصل الاعتماد على أسلوبنا في اللعب ونسعى لإثبات الذات.. سنواصل الدفاع بقوة والبحث عن الأداء المتوازن… مفتاح الفوز غداً سيكون إيجاد الاتزان المناسب بين الهجوم والدفاع”.