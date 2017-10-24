أنشيلوتي يرفض خلافة كومان في إيفرتون

قالت تقارير صحافية إيطالية، إن المدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي، رفض عرضاً رسمياً من نادي إيفرتون الإنجليزي، لخلافة المدرب المقال، الهولندي رونالد كومان.

وكان إيفرتون أقال كومان أمس الإثنين، بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق، إذ يحتل المركز 18 في الدوري الإنجليزي بـ8 نقاط من 9 جولات.

ولا يشغل أنشيلوتي أي منصب منذ إقالته من تدريب بايرن ميونخ الألماني في سبتمبر (أيلول) الماضي، لسوء النتائج أيضاً.

ورجحت بعض المصادر الصحافية الإيطالية أن يوقع أنشيلوتي مع ميلان، خلفاً للمدير الفني الحالي فينشينزو مونتيلا، فيما قالت الصحافة الإنجليزية إنه سيحل بدلاً من مواطنه أنطونيو كونتي في تدريب تشيلسي الموسم المقبل.