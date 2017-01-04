أنشيلوتي يفتح الباب أمام رحيل بادشتوبر من بايرن ميونيخ

أبدى مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الأربعاء، عدم معارضته رحيل هولغر بادشتوبر عن الفريق البافاري على سبيل الإعارة، إذا كان ذلك سيتيح للمدافع الألماني خوض المزيد من المباريات في النصف الثاني من بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف المعسكر التدريبي لبايرن خلال العطلة الشتوية: “سنكون سعداء إذا قرر البقاء، أما إذا فضل اللعب لناد آخر لمدة ستة أشهر فنحن مستعدون للنقاش”.

وأصبح بادشتوبر (27 عاماً) لاعباً في بايرن ميونخ منذ 2002، ولكنه عانى من عدة إصابات بالغة منذ إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة لأول مرة في 2012.

وأثيرت تكهنات عن إمكانية انتقال بادشتوبر، الذي لم يشارك هذا الموسم سوى في ثلاث مباريات فقط، إلى أي من فريقي هامبورغ، المتعثر بدوري الدرجة الأولى، أو شتوتغارت، الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية، ليقضي مع أي منهما الفترة المتبقية للموسم الحالي.

وقال أنشيلوتي إن بادشتوبر في حالة جيدة، عقب اشتراك المدافع في الحصة التدريبية الأولى للفريق بمعسكره التدريبي بقطر، الذي يستمر حتى 11 يناير الجاري.

ووصف أنشيلوتي تدريبات الفريق الحالية قبل خوض النصف الثاني من الموسم بالهمة للغاية، في ظل سعي بايرن لتكرار إنجازه التاريخي بالتتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) التي حققها في 2013.

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريق لايبزيغ، كما تأهل إلى دور الستة عشر بكأس ألمانيا ودوري الأبطال.

وكشف أنشيلوتي عن عزمه الاستمرار في سياسة تدوير اللاعبين، معرباً عن أمله في ظهور الفريق بشكل أقوى مما كان عليه في النصف الأول من الموسم، عندما تستأنف بطولة الدوري فعالياتها في 20 يناير الحالي.

واختتم أنشيلوتي حديثه قائلاً: “يمكنك أرتكاب اخطاء خلال النصف الأول من الموسم، ولكن لا يمكن السماح بذلك في النصف الثاني”.

ويستهل بايرن مبارياته في النصف الثاني للبوندسليغا، عندما يحل ضيفاً على فرايبورغ في 20 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للمسابقة.