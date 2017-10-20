أنشيلوتي يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

بعد إقالته من تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني، ذكر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه يحتاج في الوقت الحالي إلى فترة راحة بعيداً عن صخب الملاعب، لكن يبدو أن هذه الفترة لن تدوم طويلاً بعدما بدأت العروض تنهال عليه.

وذكرت صحيفة “تايمز” الإنجليزية أن نادي ليستر سيتي مهتم بالتعاقد مع المدرب السابق لفريق بايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي.

ويتواجد ليستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لموسم 2015-2016، حالياً في أحد المراكز المؤدية لدوري الدرجة الثانية، بعدما تمكن خلال المباريات الثمانية الأخيرة من تحقيق نتيجة الفوز في مباراة واحدة فقط، وهو ما دفع بإدارة النادي إلى التخلي عن خدمات المدرب كريغ شاكسبير.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يفكر في التعاقد مع كارلو أنشيلوتي.

وينتظر المنتخب الكرواتي مباراة فاصلة أمام المنتخب اليوناني لتحديد المتأهل لنهائيات بطولة كأس العالم 2018 الصيف المقبل في روسيا.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن أنشيلوتي تلقى عرضاً من الاتحاد الكرواتي من أجل تدريب المنتخب الأول في كأس العالم، فقط قبل أن يعود لمسيرته الاعتيادية في تدريب الأندية.

ويخوض المنتخب الكرواتي مباراته أمام اليونان تحت قيادة زلاتكو داليتش، وفي حال صعد الفريق الكرواتي للمونديال فإن أنشيلوتي قد يكون مرشحاً لتولي القيادة الفنية للفريق.

يُشار إلى أن كارلة أنشيلوتي، كان أقيل من تدريب بايرن ميونخ بعد الهزيمة المذلة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-3 في دوري أبطال أوروبا، وعين النادي البافاري المدرب الألماني يوب هاينكس حتى نهاية الموسم.