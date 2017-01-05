أوباميانغ يقود طموحات الغابون في أمم أفريقيا

ولد لاعب كرة القدم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في فرنسا، وبدأ مسيرته الكروية في إيطاليا وقضى كل مسيرته الاحترافية حتى الآن في مجموعة من أبرز الأندية الأوروبية لكنه لم يتردد في ارتداء قميص المنتخب الغابوني ليمثل بلده الأصلي.

وعندما يخوض اللاعب فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 التي تستضيفها بلاده من 14 يناير الحالي إلى 5 فبراير المقبل، سيكون هدفه الأساسي هو نقل مسيرته الناجحة في عالم الاحتراف الأوروبي إلى مسيرته مع المنتخب الغابوني في البطولة الأفريقية.

وقبل 5 سنوات فقط، استضافت الغابون فعاليات النسخة 28 من البطولة بالتنظيم المشترك مع جارتها غينيا الاستوائية، ولكن هذه النسخة تركت لمحة سيئة في مسيرة أوباميانغ مع المنتخب الغابوني حيث أهدر اللاعب ركلة ترجيح لفريقه في مباراته أمام منتخب مالي بدور الثمانية ليخرج الفريق من هذا الدور وتضيع فرصة ذهبية للعبور إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.

ولكن أوباميانغ (27 عاماً) يستطيع تعويض الفريق عن هذا الخطأ من خلال قيادته إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق في النسخة الجديدة التي تستضيفها بلاده خلال الأيام المقبلة.

ويأتي المهاجم المتميز على رأس قائمة نجوم الفريق نظراً لما يتمتع به من خبرة طويلة على مستوى الأندية ومنتخب بلاده، إذ لعب في الماضي لفرق ليل وموناكو وسانت إتيان الفرنسية على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي الذي بدأ معه مسيرته الكروية.

ولكن البصمة الحقيقية لأوباميانغ في مسيرته الكروية جاءت من خلال فريقه الحالي بروسيا دورتموند الألماني الذي يقود هجومه للموسم الرابع على التوالي.

ويتمتع أوباميانغ بسرعة هائلة في الملعب، إذ يستطيع قطع المسافة من منتصف الملعب إلى مرمى المنافس في ثوان قليلة كما يتمتع بالقدرة على هز الشباك من مختلف الزوايا ومن مختلف الأبعاد مما يجعله تهديداً صريحاً وهائلاً لأقوى المنافسين.

ولد أوباميانغ في 18 يونيو 1989 بمدينة لافال الفرنسية لأم فرنسية تنتمي لأصول إسبانية، فيما كان والده لاعباً سابقاً بالمنتخب الغابوني.

وانضم أوباميانغ لقطاع الناشئين والشباب في ميلان الإيطالي عام 2007، وانطلق منه نحو عالم الاحتراف، إذ أعاره ميلان في 2008 إلى ديغون الفرنسي لموسم واحد ثم إلى كل من ليل وموناكو في الموسمين التاليين على الترتيب.

وانتقل اللاعب في 2011 إلى سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي، إذ حقق معه نجاحاً فائقاً في موسمين متتاليين، ليجذب إليه أنظار عدد من الأندية الكبيرة في أوروبا قبل اختياره اللعب لدورتموند المنافس القوي لبايرن ميونخ في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وخلال موسمه الثاني مع سانت إتيان، أحرز أوباميانغ لقب كأس أندية الدوري الفرنسي ليفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي بموسم 2012 / 2013، كما وقع عليه الاختيار ضمن منتخب نجوم الدوري الفرنسي للموسم نفسه.

ولكن هذا لم يكن سوى البداية لسلسلة من الألقاب الفردية التي حصدها اللاعب خلال مسيرته مع دورتموند، وكان آخرها جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني (بوندسليغا) بالموسم الماضي، واختياره ضمن منتخب نجوم بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي أيضاً، خاصة بعدما اعتلى قائمة أبرز هدافي دورتموند في الموسمين الماضيين.

وعلى المستوى الأفريقي، فاز أوباميانغ بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2015، بخلاف اختياره ضمن منتخب أفريقيا لثلاثة أعوام متتالية في 2013 و2014 و2015.

ويستطيع أوباميانغ تتويج جهوده مع المنتخب ونقل نجاحه مع الأندية لتحقيق إنجاز مع فهود الغابون من خلال بطولة أفريقيا 2017.