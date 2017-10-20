أوزيل يكشف عن وجهته المقبلة في الانتقالات الشتوية

كشفت صحيفة إنجليزية عن وجهة اللاعب الألماني مسعود أوزيل المقبلة في مشواره الكروي، بعد أن قرر الرحيل عن صفوف آرسنال في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق في يناير المقبل.

وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية إن أوزيل أخبر زملائه برغبته في الانضمام إلى مانشستر يونايتد، للعب مجدداً تحت إمرة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق وأن دربه في صفوف ريال مدريد الإسباني.

ورفض أوزيل تجديد عقده، الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، مع آرسنال، وسط تلميحات من مدرب “الغانرز”، الفرنسي آرسين فينغر، في رغبة اللاعب الألماني بالرحيل عن صفوف فريقه.

يذكر أن أوزيل انتقل إلى آرسنال قادماً من ريال مدريد في صيف 2013، في صفقة بلغت قيمتها 42.5 مليون يورو.