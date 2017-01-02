إبراهيموفيتش: أخرست جميع المشككين كالعادة !

قالت صحيفة آس الإسبانية، إن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ودع عام 2016 من دون أن يسجل في أخر مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام ميدلزبره، ولكنه صنع هدف التعادل لفريقه في ذلك اللقاء.

وابتعد إبراهميوفيتش عن زيارة الشباك طوال أكتوبر الماضي، الذي خاض خلاله 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مما أثار العديد من الانتقادات في مواجهته.

ولكن اللاعب السويدي رد على الانتقادات قائلاً: “الانتقادات تمنحني طاقة كبيرة صدقوني، إنها تعطيني قوة، لأنهم يتقاضون رواتبهم مقابل التفوه بالأشياء الرديئة، ولكنني أتقاضى راتبي مقابل اللعب بالأقدام، وهذا أكثر ما يشعرني بالمتعة”.

وأضاف: “أتيت إلى الدوري الإنجليزي، كان الجميع يعتقد أنني لن أصنع شيئاً، ولكن كالعادة أخرستهم جميعاً”.

وتابع: “كان عاماً رائعاً بالنسبة لي، تألقت بشكل مدهش مع باريس سان جيرمان ثم جئت إلى مانشستر يونايتد وكانت الأشهر الـ6 الأولى لي هنا أكثر تألقاً، أنا سعيد للغاية وأشعر بأنني بخير، لا أعلم كم عدد الأعوام المتبقية لي ولكنني أستمتع بكرة القدم، مانشستر يونايتد كان يرغب في التعاقد معي كل عام، أردت المجيء عندما اعتقد الجميع أنني انتهيت”.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب السويدي أنهى 2016 بأفضل شكل ممكن، وأنه بعد بلوغه الـ (35 عاماً) لا يزال قادراً على تقديم أفضل المستويات الفنية.

ومع انتهاء النصف الأول من بطولة الدوري الإنجليزي، نجح المهاجم المخضرم في التألق في الشهور الأولى له مع مانشستر يونايتد، حيث سجل 17 هدفاً في 27 مباراة بجميع البطولات.

بيد أن مشواره خلال تلك الشهور لم يخل من العراقيل والعثرات، فقد غاب إبراهيموفيتش عن هز شباك المنافسين خلال شهر كامل.