إبراهيموفيتش: أريد العودة للتتويج بالدوري الإنجليزي

أكد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ، أنه سيعود لدعم فريقه مانشستر يونايتد من أجل تحقيق الهدف المنشود من التعاقد معه وهو التتويج بلقب البريميير ليغ.

ويرى إبراهيموفيتش، الذي لايزال يواصل مرحلة تعافية من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أبريل الماضي، أن موسمه الثاني في إنجلترا ينبغي أن يفيد لقيادة “الشياطين الحمر” لتحقيق لقب الدوري الذي يعد “هدفه الذي يريد إنهاءه”.

وصرح إبرا (36 عاماً) في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز: “نهاية الموسم الأول لم تسر كما كنت أرغب، أو التي أرادها أي أحد، خاصة بعد الطريقة التي سار بها”، مشيداً في الوقت نفسه بالعمل الجيد للفريق بتتويجه بألقاب الدرع الخيرية وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.

وغاب رأس الحربة السويدي عن نهائي الدوري الأوروبي بعد تعرضه للإصابة الخطيرة في الركبة في ربع النهائي أمام أندرلخت، ليترك معدله التهديفي في موسمه الأول بأولد ترافورد عند 28 هدفاً في 46 مباراة.

وأشار إلى أن هذه الإصابة منحته مزيداً من الطاقة وساعدته في إعادة اكتشاف إمكانياته البدنية.