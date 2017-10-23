إجراء مراسم قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 .. غداً

تُجرى يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة تشانغتشو الصينية قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018، التي تستضيفها الصين في التاسع من شهر يناير المقبل بمشاركة 16 منتخبًا، ويمثل منتخبنا الوطني الأولمبي في مراسم القرعة المدير التنفيذي لإدارة منتخبات الفئات السنية عبدالرحمن السيار، ومدير منتخبنا الأولمبي نايف القاضي.

ويأتي منتخبنا الأولمبي في المستوى الثالث من القرعة، وذلك وفقًا لنتائج المنتخبات في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في يناير 2016م.

وتأهل الأخضر للبطولة بعد أن حلّ ثانيًا خلال التصفيات في مجموعته (B) التي استضافها في الرياض وضمت إلى جواره منتخبات العراق، البحرين، وأفغانستان.

الجدير بالذكر، أن النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 22 عامًا 2014 أقيمت في عمان، وبلغ الأخضر فيها المباراة النهائية التي خسرها بهدف مقابل لا شيء أمام المنتخب العراقي، فيما أقيمت النسخة الثانية من البطولة في قطر عام 2016م، وخرج المنتخب السعودي من دور المجموعات بعد تعادله مع منتخبي كوريا الشمالية وتايلاند وخسارته من المنتخب الياباني.