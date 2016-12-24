إحماء وتسخين ولياقة في تدريبات الشباب

بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عبد الله القريني، استأنف الفريق الكروي الأول عصر اليوم تدريباته على إستاد الأمير خالد بن سلطان تحت إشراف المدير الفني سامي الجابر، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة ليوم أمس منحت عقب لهم فراغهم من لقاء القادسية الأخير.

في بداية الحصة التدريبية أخضع مدرب اللياقة (نيكولاس روجر) اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين، أعقبها بتمارين لياقية مكثفة تمثلت في اللف حول الملعب، وعدد من تدريبات تقوية العضلات، تلا ذلك تدريبات فنية في منتصف الملعب، وذلك قبل أن يختتم المدرب المران بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل.