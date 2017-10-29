إحماء وتسخين ولياقة مكثفة في تدريبات الشباب

بحضور رئيس الشباب الأستاذ طلال آل الشيخ، واصل الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته على ملعب النادي الرديف بقيادة المدير الفني (دانييل كارينيو)، وذلك استعداداً لملاقاة الهلال يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

واستهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة (غونزاليس) الذي أخضع اللاعبين لتمارين رفع المخزون اللياقي بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات. عقب ذلك طبق اللاعبون بعض التدريبات الفنية المنوعة في منتصف الملعب، ثم ألحقها بمناورة على كامل الملعب ركز من خلالها على التمرير السريع من لمسة واحدة، وتغيير اتجاه اللعب، و فتح الملعب عن طريق الأطراف، والضغط على حامل الكرة، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.