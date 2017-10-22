إحماء وتسخين و تدريبات لياقية مكثفة في الشباب

بمتابعة رئيس الشباب طلال آل الشيخ، استأنف الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته على ملعب النادي الرديف، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة يوم أمس.

استهل المدير الفني للفريق (دانييل كارينيو) حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة (غونزاليس)، عقب ذلك قسم اللاعبين لثلاث مجموعات طبقوا عدد من الجمل الفنية أبرزها التحكم بالكرة والتمرير من لمسة واحدة، ثم ألحقها بتدريبات مهارية أخرى ركز من خلالها على تمرير الكرات الطويلة من زوايا مختلفة في الملعب، تلا ذلك تقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة عدد من لاعبي الفريق السابقين في مقدمتهم عبد الرحمن الحمدان، حيدر البيشي، ويوسف الموينع، بالإضافة إلى أمين عام النادي السابق الأستاذ مزيد السبيعي.