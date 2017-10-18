إختبار حقيقي للأهلي في ديربي جدة

سيتعرض طموح الأهلي في البقاء على قمة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم لاختبار حقيقي، عندما يلعب مع جاره وغريمه الاتحاد، في “ديربي” جدة السبت المقبل.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، ويتقدم بفارق الأهداف على الباطن، والفيصلي، والهلال حامل اللقب، الذي يتبقى له مباراة واحدة مؤجلة.

وبدأ الأهلي الموسم بشكل متواضع وفاز مرة واحدة فقط في 3 مباريات، لكنه حصد العلامة الكاملة في آخر 3 جولات، ليعود سريعاً إلى الطريق الصحيح.

واكتسب الأهلي، الذي ذكرت تقارير أن مدربه سيرجي ريبروف كان مهدداً بفقدان منصبه في بداية الموسم، ثقة إضافية عندما حقق الانتصار 5-2 على الشباب السبت الماضي.

وأظهر الأهلي قوته الهجومية بقيادة المهاجم السوري الخطير عمر السومة، الذي هز شباك الشباب مرتين وانفرد بصدارة هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف، ليواصل سعيه نحو إحراز لقب الهداف للموسم الرابع على التوالي.

ولا يزال الاتحاد في المقابل يعاني من نتائج مشكلات مالية، والتأخر في دفع مستحقات لاعبيه سابقاً، مما فرض على النادي عقوبات وحرمانه من ضم أي لاعب جديد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعادل الاتحاد بصعوبة 2-2 في الجولة الماضية على أرضه مع أُحد الوافد الجديد على دوري الأضواء في الجولة الماضية، ويحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط، وبات من المستبعد أن ينافس على اللقب رغم أنه من المبكر الحديث عن فرص أي فريق.

وتلقى الاتحاد ضربة جديدة بعدما قررت لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السعودي عدم منحه الرخصة الآسيوية، ليغيب عن منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي.

وعلى النقيض يعيش الهلال حالة من الاستقرار والثقة بعد بلوغ نهائي دوري الأبطال.

وتعادل الهلال 2-2 مع بيروزي الإيراني أمس الثلاثاء ليتفوق 6-2 في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وسيخوض الهلال مباراة قمة السبت أمام الباطن، الذي يحتل المركز الثاني في الموسم الجاري، رغم أنه نجا بصعوبة من الهبوط إلى الدرجة الثانية منذ أشهر قليلة.

أما رابع الفرق التي تتقاسم القمة فهو فريق الفيصلي، الذي فاز 4 مرات في آخر 5 مباريات، وسيحاول مواصلة تألقه أمام التعاون الجمعة.

وتنطلق هذه الجولة من الدوري غداً الخميس، حيث يلعب القادسية مع الفيحاء، والرائد مع الشباب، وأحد مع النصر، بينما يلتقي الفتح مع الاتفاق في اليوم التالي.