إدارة الاتحاد تعقد إجتماعها الأول برئاسة الصنيع

عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد اجتماعه الأول مساء اليوم برئاسة رئيس المجلس حمد الصنيع وبحضور كافة الأعضاء.

في بداية الاجتماع عبر أعضاء المجلس عن تقديرهم وشكرهم لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على ثقته بتكليف المجلس بإدارة شؤون النادي.

واعتمد المجلس توزيع المهام والمناصب بين الأعضاء على النحو التالي: الدكتور عماد الجحدلي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، سعيد باوزير أمينا عاما للنادي، الدكتور أحمد السقاف أمينا للصندوق، إسناد الإشراف على إدارة الاستثمار لعضو المجلس خالد تميرك، وإسناد الإشراف على الألعاب المختلفة لعضو المجلس مجاهد خان.

كما اعتمد المجلس موعد انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للنادي يوم الخميس المقبل الموافق 29/1/1439هـ.