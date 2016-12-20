إدارة الاتحاد: هناك التباس في قضية مانسو

يؤكد مجلس إدارة الاتحاد، عطفا على القرار الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والقاضي بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في دوري جميل السعودي للمحترفين بسبب وجود مديونيات تجاه اللاعب الأرجنتيني مانسو أن المجلس بادر على الفور منذ تلقيه القرار باتخاذ الإجراءات الكفيلة بطلب الغاء القرار، حيث تواصل مع الممثل القانوني للنادي، والممثل القانوني للاعب داميان اليخاندرو مانسو.

ويوضح المجلس بأن ثمة مراسلات واتصالات جرت في هذا الخصوص، لوجود التباس في هذه القضية، حيث تم تزويد الممثلين القانونية بكافة المستندات التي يمتلكها النادي والمتعلقة بهذا الملف.

وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق مع الممثل القانوني للاعب الذي أبدى مشكورا تعاونا كاملا لحل هذه الإشكالية مع لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مبديا استعداده للتعاون في حل أي مشاكل إجرائية قد تكون صاحبت عملية سداد مستحقات اللاعب.

وقام بإرسال خطاب للجنة الانضباط طالبا تعليق قرار حسم النقاط، علما بأن مجلس الإدارة قام اليوم بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بهذا الخصوص.