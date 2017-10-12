إدارة الهلال تقرر إلغاء عضوية الموسى الشرفية

بعثت إدارة الهلال، بخطاب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن طلبا بإعادة المبالغ المستحقة لخزينة النادي، جراء ما تم إعلانه من مخالفات قامت بها لجنة الاحتراف السابقة، حيث تم إلزام النادي بدفع التعويض عن العرض المقدم لنادي الشعلة بالرغم من عدم وجود عرض رسمي.

وأبدى مجلس إدارة الهلال سعادته بالقرارات التي اتخذها الاتحاد السعودي، مؤكدا وقوفه وأعضاء الشرف البارزين مع كل ما يخدم الرياضة السعودية، لإيجاد عادلة تسهم في تطوير الكرة السعودية.

وأبدت إدارة الهلال استغرابها مما ظهر من تغريدات لعضو الشرف موسى الموسى ووقوفه مع من تسبب في ضرر النادي إذ أكدت الأحداث أن الهلال أبرز المتضررين، علاوة على أن إدارات النادي على مر تاريخه تصدر البيانات والقرارات بشكل رسمي بالتشاور مع أعضاء الشرف، وعلى ذلك قررت إدارة الهلال، إلغاء عضوية الموسى الشرفية الممنوحة له.