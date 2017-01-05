إدارة الهلال تناقش سبل تطوير الجانب الاستثماري مع صلة

اجتمع مجلس إدارة الهلال ممثلًا بنائب الرئيس المهندس “عبدالرحمن النمر” برئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية المسوق الحصري لحقوق النادي التجارية الدكتور “راكان الحارثي”؛ وذلك لمناقشة سبل تطوير الجانب الاستثماري للنادي في الفترة المقبلة، والسعي لزيادة مداخيل النادي، إذ تم خلال الاجتماع استعراض ملفات عدد من الشركات الراغبة برعاية النادي في الفترة المقبلة، كما تم مناقشة سبل تطوير العلاقات الاستثمارية مع العديد من الجهات.

هذا وحضر الاجتماع -الذي أقيم بمقر شركة صلة في جدة- أمين عام النادي الأستاذ “سامي أبوخضير” ، وعضو مجلس الإدارة المسؤول عن ملف الاستثمار بالنادي الأستاذ “عبدالله العبدالجبار” ، وعضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة القانونية “ثامر الجاسر”، فيما حضر الأستاذ “طي ناظر” رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية بشركة صلة، والأستاذ “ابراهيم محتسب” رئيس قطاع الأعمال في صلة، والأستاذ “سيف الوزيري” رئيس قسم المبيعات والتسويق بشركة صلة، إلى جانب الأستاذ “هشام اللحيدان” مدير مشروع نادي الهلال.