إسبانيا بالمستوى الثاني في قرعة مونديال 2018

ستكون فرنسا في المستوى الأول عند سحب قرعة كأس العالم 2018 لكرة القدم، بعدما قفزت إلى المركز السابع بتصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) للمنتخبات، الذي نشر اليوم الإثنين.

وعلى الرغم من تواجد إسبانيا في المركز الثامن، إلا أنها ستتراجع للمستوى الثاني في القرعة، مفسحة المجال أمام البلد المضيف روسيا لاعتلاء المستوى الأول.

وستسحب قرعة نهائيات روسيا في الأول من ديسمبر في موسكو.

وقال “فيفا” إن 32 منتخباً سيتم توزيعها على 4 أوعية، بحيث يتم اختيار أفضل 7 منتخبات في التصنيف العالمي إلى جوار روسيا المستضيفة في الوعاء رقم 1.

ثم توضع أفضل 8 منتخبات تالية في التصنيف العالمي في الوعاء رقم 2 وهكذا.

وسيتم اختيار فريق من كل وعاء لتشكيل المجموعة في الدور الأول، وقال الفيفا إن القيد الجغرافي الوحيد هو ألا تتضمن أي مجموعة فريقين من نفس القارة باستثناء قارة أوروبا.

والمنتخبات الـ7 الأولى في تصنيف اليوم هي: ألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا، وهي من ضمن 23 منتخباً ضمنوا بالفعل التأهل لنهائيات روسيا.

وستكون إسبانيا في الوعاء الثاني وسينضم إليها منتخبات إنجلترا وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي. وستنضم بيرو وسويسرا وإيطاليا، التي ستخوض كلها مواجهات الملحق في نوفمبر إلى الوعاء الثاني حال تأهلها.

ودخلت بيرو، التي ستواجه نيوزيلندا في نوفمبر في محاولة لإنهاء غياب دام 36 عاماً عن كأس العالم، قائمة الـ10 الاوائل في التصنيف لأول مرة.