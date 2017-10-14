إسبانيا تواجه كوستاريكا وروسيا ودياً

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المنتخب سيلتقي ودياً مع كوستاريكا وروسيا في نوفمبير المقبل، في إطار الاستعداد لكأس العالم 2018.

وسيلتقي بطل العالم 2010 مع كوستاريكا في ملعب لا روساليدا في ملقة في 11 نوفمبر، بعد تأهل المنتخب القادم من أمريكا الوسطى، والذي بلغ دور الثمانية لكأس العالم الأخيرة في البرازيل، إلى بطولة العام المقبل في روسيا.

وستنتقل بعدها إسبانيا لمواجهة روسيا في ملعب كريستوفيسكي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية الذي سيستضيف سبع مباريات في كأس العالم.

وضمن فريق المدرب يولن لوبتيغي مقعده في كأس العالم يوم الجمعة الماضي بالفوز 3-0 على ألبانيا.

وأنهى الفريق التصفيات الأوروبية في صدارة مجموعته بالفوز في تسع من عشر مباريات.