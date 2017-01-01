إسبانية: السعودية عاملت أتلتيكو مدريد بالتقدير والاحترام

أفردت صحيفة ماركا واسعة الانتشار في اسبانيا بصفة خاصة والعالم بصفة عامة مساحة للحديث عن مباراة الاتحاد وأتلتيكو مدريد.

ونشرت ماركا تقريرا أشادت يه بالمعاملة الطيبة من جانب السعودية بصفة عامة والاتحاد بصفة خاصة ببعثة الاتحاد.

وذكرت الصحيفة أن الجانب السعودي عامل الفريق كالملوك منذ وصولهم إلى أرض المملكة.

وتطرقت الصحيفة للحديث عن الجماهير الكبيرة التي كانت في انتظار أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى جماهير الاتحاد التي كانت حاضرة وبقوة في ملعب الجوهرة.

وكان أتلتيكو مدريد قد فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم الجمعة في مباراة ودية احتفالا بمرور 90 عاما على انشاء نادي الاتحاد.