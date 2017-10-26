إسبانية: ميسي يريد أوزيل في برشلونة

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، إن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، طالب رئيس النادي خوسيه ماريا بارتوميو، بالتعاقد مع صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي، الألماني مسعود أوزيل، بدلاً من نجم ليفربول، البرازيلي فيليبي كوتينيو.

ويلهث النادي الكاتالوني خلف كوتينيو منذ الانتقالات الصيفية الماضية، وتقدم بعدة عروض للتعاقد معه لكن ليفربول رفض سماع أي عرض بشأنه.

وترددت أنباء صحافية أمس الأربعاء، أن ليفربول أوضح لبرشلونة أنه لن يفرط بكوتينيو بأقل من 150 مليون يورو، في حين اعتبرت الصحافة الإسبانية أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه نظراً لتدني مستوى النجم البرازيلي.

ويعتبر أوزيل من أفضل صانعي اللعب في العالم، وهو ما يجعله محبباً لدى “البرغوث” الأرجنتيني.