إشادة إسبانية بـ ريال مدريد بعد التتويج بمونديال الأندية

أشادت الصحافة الإسبانية بنجاح ريال مدريد في إحراز لقب بطولة مونديال الأندية لكرة القدم، دون إغفال الدور الكبير الذي قام به منافسه في نهائي البطولة كاشيما أنتلرز (4-2)، والتطرق لاحتمالية طرد سيرجيو راموس بالدقيقة 90 من زمن المباراة.

وكتبت صحيفة ماركا في صفحتها الأولى: “رقم قياسي مونديالي”، إذ تحول ريال مدريد للنادي صاحب أكبر عدد من الألقاب العالمية (3 إنتركونتيننتال و2 مونديال أندية)، والمباراة “رفيعة المستوى” التي قدمها المهاجم كريم بنزيما، والدور الرائع لكاشيما، وأشارت إلى تغاضي حكم المباراة عن طرد راموس.

بدورها تحدثت صحيفة آس عن اللقب الخامس عالمياً للريال، وقالت في عنوانها: “بطل خماسي.. زهرة زيدان (مدرب الريال) اسمها كريستيانو”، اللاعب البرتغالي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية كما توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، دون أن تغفل الأداء الممتاز الذي قدمه كاشيما الياباني الذي يشارك في البطولة لأول مرة.

فيما أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى تغاضي حكم المباراة عن طرد راموس، مبرزة دور كاشيما الذي فاجأ الجميع بلعبه.

وقالت سبورت في عنوانها: “بطل بمرسوم”، مشيرة إلى عدم جرأة الحكم على طرد راموس قبل دقيقة من الوقت الإضافي، وأشارت إلى أن الفريق الياباني ضيق الخناق على بطل أوروبا في مراحل عديدة باللقاء.