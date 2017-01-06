إشبيلية يحسم موقفه من فارغاس ويوفيتيتش

كشف المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، الأرجنتيني خورخي سامباولي، أن النادي لن يسعى الآن للتعاقد مع المهاجم التشيلي إدواردو فارغاس من هوفنهايم الألماني، وإنما يأمل في التوصل لاتفاق من أجل ضم ستيفان يوفيتيتش المعار حالياً لإنتر ميلان الإيطالي.

وكان فارغاس لعب تحت قيادة سامباولي في المنتخب التشيلي، وقد تردد خلال الصيف أنه سينضم إلى بطل الدوري الأوروبي، لكن سامباولي كشف أن إشبيلية مكتفي حالياً بما لديه من لاعبين من خارج أوروبا.

وقال سامباولي في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية: “أعرف فارغاس جيداً للغاية ولكن الأمر معقد، لأننا مكتفين الآن بما لدينا من لاعبين غير أوروبيين”.

واشار سامباولي (56 عاماً) إلى أن إشبيلية ليس بحاجة في الوقت الحالي إلى ضم فارغاس بقدر حاجته إلى تطوير العناصر التي يمتلكها الفريق بالفعل.

من ناحية أخرى، لا يزال إشبيلية يسعى للتوصل إلى اتفاق مع يوفيتيتش مهاجم مونتنغرو والذي يلعب لإنتر ميلان بعقد إعارة من مانشستر سيتي الإنجليزي.