إشبيلية يقترب من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

اقترب فريق إشبيلية بشكل كبير من التأهل إلى دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه قرطاجنة المنافس بدوري الدرجة الثانية 3-0 اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

وفجر نومانسيا المنافس بدوري الدرجة الثانية (ب) مفاجأة كبيرة وفاز على ضيفه ملقا المنافس بدوري الدرجة الأولى 1-2.

وعلى ملعب قرطاجونوفا تقدم بابلو سارابيا بهدف لإشبيلية في الدقيقة 25 ثم أضاف خواكين كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 35 قبل أن يختتم لويس مورييل التسجيل في الدقيقة 51.

وعلى ملعب لوس باخاريتوس تقدم ملقا بهدف في الدقيقة 21 بتوقيع خوسيه لويس غارسيا ولكن نومانسيا رد بهدفين في الوقت بدل الضائع عن طريق ناتشو سانشيز وألبرتو إسكاسي.